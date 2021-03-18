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Водитель авто погиб после столкновения двух иномарок на трассе под Екатеринбургом

18 марта 2021, 05:10
Фото: ИА "Ночные новости"
В результате столкновения двух иномарок, ехавшим в попутном направлении по трассе под Екатеринбургом, погиб один из водителей.

Пострадали также пассажиры обоих участников происшествия, сообщает E1.

В областном ГИБДД рассказали, что столкнулись Hyundai Santa Fe и KIA. Водитель последнего скончался на месте, а его пассажирка была госпитализирована. На месте работали сотрудники ГИБДД. По предварительным данным причиной происшествия стало несоблюдение дистанции водителем Hyundai.

Фото: ИА "Ночные новости"

Очевидцы рассказали, что пострадал и пассажир Hyundai. По их словам, водитель иномарки ничего пояснить не может, так как находится в шоковом состоянии.

Напомним, 15 марта на трассе между Качканаром и Пермью погибла женщина из Свердловской области. Она возвращалась домой на Toyota. Сообщалось, что она столкнулась с грузовым автомобилем и вылетела с дороги.

Возвращавшаяся домой свердловчанка погибла на пермской трассе в ДТП
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