Второе землетрясение за март зафиксировали сейсмологи на Урале

Отмечается, что это уже второе сейсмическое событие на Урале за последние дни. 9 марта рядом со Свердловской областью в Уральских горах в Караидельском районе Башкирии произошло землетрясение силой 2,6 балла. До этого таких природных явлений не было зафиксировано несколько месяцев.