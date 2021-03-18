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Второе землетрясение за март зафиксировали сейсмологи на Урале

18 марта 2021, 16:31
Фото: pixabay.com
Второе землетрясение за март 2020 года произошло на Урале. В этот раз сейсмологи зафиксировали его в районе Каменска-Уральского Свердловской области.

Землетрясение в Свердловской области произошло 16 марта в 16.40 по местному времени, при этом сила колебания почвы составила 2,9 балла.

Природное явление не представляло угрозы жителям региона и постройкам. Только немногие люди, с особой чувствительностью, ощущают такие колебания почвы. Обычно толчки такой силы фиксируют только приборы, пишут «Европейско-азиатские новости со ссылкой на екатеринбургский Институт геофизики УрО РАН.

Отмечается, что это уже второе сейсмическое событие на Урале за последние дни. 9 марта рядом со Свердловской областью в Уральских горах в Караидельском районе Башкирии произошло землетрясение силой 2,6 балла. До этого таких природных явлений не было зафиксировано несколько месяцев.

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#Урал#Землетрясение#Свердловская область#Каменск-Уральский#Здоровье
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