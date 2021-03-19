Отказал двигатель: самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренное приземление

Данный рейс является регулярным. В момент приземления на воздушном судне находилось 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет.
Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов,сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что посадка была осуществлена в штатном режиме, обошлось без пострадавших. Авиакомпания направила в Ростов-на-Дону резервный борт.
Напомним, 250 миллионов рублей на субсидирование вылетов из Екатеринбурга выделили свердловские власти. Планируется, что это поможет снизить цену авиабилета и сделает полеты доступнее.