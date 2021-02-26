«Нас бросили»: пассажиры с детьми застряли в Турции из-за отмены рейса в Екатеринбург

«Нас бросили»: пассажиры с детьми застряли в Турции из-за отмены рейса в Екатеринбург

Сегодня, 07:40ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Отменен рейс из Антальи в Екатеринбург. Пассажиров сняли с самолета из-за поломки, пообещали отправить другим рейсом и бросили в аэропорту.

Boeing-737 должен был вылететь из Турции 25 февраля в 18.25. Однако всех пассажиров вывели из самолета. Один из очевидцев рассказал, что в салоне появился посторонний запах.

Мы поднялись на борт в 17.30. Судно уже тронулось и тут в салоне запахло выхлопами, передает E1 слова одной из пассажирок.

После этого командир экипажа сообщил о возникшей технической неисправности и добавил, что самолет будет отбуксирован к месту стоянки.

Очевидица добавила, что был отменен и еще один рейс — в Москву. Из-за этого не могут улететь из Турции футболисты «Локомотива» и сборная, назвать принадлежность которой девушка затруднилась. Она предположила, что и в этом самолете произошла поломка двигателя.

Представители авиакомпании Royal Flight пообещали пассажирам, что их увезут на самолете, который летит до Перми. Но не все уместились на борт. 14 человек остались в Турции. Им пообещали предоставить номера в отеле.

Сказали, что будет предоставлен ночлег в отеле. Потом вывели в холл и там нас бросили. После этого представители компании перестали выходить на связь. В посольстве говорят, что помочь не могут и нам надо обращаться в суд, рассказала редакции одна из пассажирок.

В российском представительстве Royal Flight рассказали, что не могут связаться с коллегами из Турции. Более восьми часов пассажиры с детьми ожидают решения проблемы.

Напомним, 19 февраля около часа продлился сбой в системе регистрации на рейс в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово». Из-за этого образовались очереди из пассажиров.

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