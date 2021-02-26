«Нас бросили»: пассажиры с детьми застряли в Турции из-за отмены рейса в Екатеринбург

Сказали, что будет предоставлен ночлег в отеле. Потом вывели в холл и там нас бросили. После этого представители компании перестали выходить на связь. В посольстве говорят, что помочь не могут и нам надо обращаться в суд, рассказала редакции одна из пассажирок.