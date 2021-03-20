Посетители эвакуировались из ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле

К происходящему посетители торгового центра отнеслись спокойно, рассказала редакции TagilCity.ru свидетельница инцидента Ксения. По ее словам, все прошло организовано, хотя охранники ТЦ сами не знали, какая причина эвакуации.
Не все успели взять куртки, потому что входы к гардеробу заблокировали шторками. Продавцы тоже покинули свои точки, после чего охранники проверили, что люди вышли из помещения. Потом все стало открываться,отметила Ксения.
Мероприятие заняло примерно 30 минут.
Напомним, 12 марта в Екатеринбурге загорелось здание НИИ металлургии и материалов на улице Студенческой, 51. Посетителей эвакуировали.