Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 23 марта

Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры проводились при температуре воздуха -1 градус и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Стояла облачная погода без остатков.
Напомним, редакция TagilCity.ru сделала специальную подборку, куда можно обратиться с жалобой на грязный воздух в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.