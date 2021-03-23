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Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 23 марта

23 марта 2021, 15:49
Фото: TagilCity.ru
23 марта при замерах воздуха на улице Валегинская, 5 в Нижнем Тагиле газоанализатор не зафиксировал содержание ни одного из пяти веществ-загрязнителей.

Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры проводились при температуре воздуха -1 градус и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Стояла облачная погода без остатков.

Напомним, редакция TagilCity.ru сделала специальную подборку, куда можно обратиться с жалобой на грязный воздух в Нижнем Тагиле.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Экология#Замеры#Загрязнения#Воздух#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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