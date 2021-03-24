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Разыскиваемый за пьяное ДТП безработный зарезал случайного прохожего в Березовском

24 марта 2021, 07:03
Фото: 1Mediainvest.ru
Безработный мужчина зарезал случайного прохожего в Березовском. Он уже находился в розыске за пьяное ДТП. Суд отправил его на 10 лет за решетку.

Судом установлено, что 30-летний безработный мужчина скрывался от уголовного наказания за ДТП в нетрезвом виде. В июле 2020 года он вернулся в город Березовский. Пять дней он употреблял спиртное в коллективных садах в пригороде. В один из дней он поссорился со случайным прохожим, избил его, бросил в кусты и зарезал ножом.

В отношении местного жителя было заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Суд признал его виновным и назначил 10 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, 24 марта сообщалось, как жительница Екатеринбурга поссорилась с отцом своих трех детей и зарезала его в присутствии несовершеннолетних. Суд назначил ей восемь лет колонии.

Отца трех своих детей убила екатеринбурженка в пьяной ссоре
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#Суд#Свердловская область#Березовский#Приговор#Убийство#Происшествия
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