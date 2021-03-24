Разыскиваемый за пьяное ДТП безработный зарезал случайного прохожего в Березовском

Судом установлено, что 30-летний безработный мужчина скрывался от уголовного наказания за ДТП в нетрезвом виде. В июле 2020 года он вернулся в город Березовский. Пять дней он употреблял спиртное в коллективных садах в пригороде. В один из дней он поссорился со случайным прохожим, избил его, бросил в кусты и зарезал ножом.