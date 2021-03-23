Промахнулся кулаком и убил женщину в пьяной драке житель Свердловской области

Промахнулся кулаком и убил женщину в пьяной драке житель Свердловской области

Сегодня, 19:03ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пьяный мужчина в ходе драки промахнулся кулаком по своему собутыльнику и убил женщину.

Происшествие случилось 9 января 2021 года в селе Артинского района. Ранее судимый мучжина 1972 года рождения находясь в состоянии алкогольного опьянения затеял драку с собутыльником, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Его знакомый находился в этот момент на диване. В очередной раз нанося удар, обвиняемый промахнулся и попал кулаком в голову лежавшей рядом женщины. От удара потерпевшая вскоре скончалась на месте происшествия.

Мужчина дал признательные показания. В отношении него заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Обвинительное заключение утверждено Следственным комитетом и передано на рассмотрение в суд.

Напомним, 2 марта сообщалось о приговоре жительнице Новой Ляли в Свердловской области. Женщина получила четыре года тюрьмы за убийство своего сожителя граненым стаканом.

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