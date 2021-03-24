Сосна-убийца и дайвинг «вне закона». Итоги дня в Свердловской области

Суд запретил дайверам погружения в карьер Лазурный под Нижним Тагилом. Оказалось, что организация предоставлявшая услугу, ООО «Погружение», не заключила договор об использовании водного объекта. Фирма договорилась с Департаментом лесного хозяйства об аренде участка леса, в который сам карьер не входит. Прокуратура выявила это в ходе проверки. Также сотрудники ведомства нашли газовые котлы и печи для дров, которые загрязняют воздух в процессе горения топлива. Также арендатор незаконно огородил зону спуска к воде, установив забор и замок. В адрес руководителя организации было вынесено представление об устранения ряда нарушений, однако требование было проигнорировано. Прокуратура подала в суд, где постановили удовлетворить требования ведомства в полном размере.