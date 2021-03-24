TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сосна-убийца и дайвинг «вне закона». Итоги дня в Свердловской области

24 марта 2021, 13:33
Фото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 24 марта.

Суд запретил дайверам погружения в карьер Лазурный под Нижним Тагилом. Оказалось, что организация предоставлявшая услугу, ООО «Погружение», не заключила договор об использовании водного объекта. Фирма договорилась с Департаментом лесного хозяйства об аренде участка леса, в который сам карьер не входит. Прокуратура выявила это в ходе проверки. Также сотрудники ведомства нашли газовые котлы и печи для дров, которые загрязняют воздух в процессе горения топлива. Также арендатор незаконно огородил зону спуска к воде, установив забор и замок. В адрес руководителя организации было вынесено представление об устранения ряда нарушений, однако требование было проигнорировано. Прокуратура подала в суд, где постановили удовлетворить требования ведомства в полном размере.

Дайверам суд запретил погружаться в карьер «Лазурный» под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о реновации в регионе. 3 апреля документ вступит в законную силу. Основным регулятором выступят ЗакСо, губернатор региона и свердловское правительство. Организациям, с которым муниципалитеты будут заключать договора в рамках проекта реновации, получат льготы и господдержку.

Закон о реновации в Свердловской области подписал Евгений Куйвашев
Узнать подробнее

41-летнего мужчину насмерть придавило сосной в Таборинском районе Свердловской области. Пострадавший умер от полученных травм на месте. Следственный комитет организовал проверку по факту происшествия. Ведомством проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы.

Дерево убило дровосека на Урале
Узнать подробнее

140 случаев коронавируса зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. из них 11 — в Нижнем Тагиле. В общей сложности за период пандемии COVID-19 на Среднем Урале выявлено 81 557 заражения, а в Нижнем Тагиле — 5 056. 275 пациентов находятся в медицинских учреждений региона в тяжелом состоянии, 101 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Выписали из больниц за прошедшие 24 часа 150 свердловчан, общее число выздоровевших в Свердловской области достигло 74 807 человек. За время эпидемии зарегистрировано 2 663 летальных случая, 13 человек скончались от коронавируса за период с 23 по 24 марта.

Еще 140 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
Узнать подробнее

Материалы по теме
Дайверам суд запретил погружаться в карьер «Лазурный» под Нижним ТагиломЗакон о реновации в Свердловской области подписал Евгений КуйвашевДерево убило дровосека на Урале
#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#Итоги
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14