Свердловские школы вошли в десятку лучших рейтинга по качеству образования

Отмечается, что школы оценивались по трем группам: результаты обучения, развитие образовательной среды, а также эффективность управленческих механизмов в системе образования.
Во время составления рейтинга брались во внимание показатели всех школ каждого региона за 2019 год. Наиболее высокие результаты показали образовательные учреждения Санкт-Петербурга и Москвы. Свердловская область получила 68,9 балла и попала на восьмое места. Самая высокая оценка уральских школ — оснащенность и число выпускников, которые поступили в средние и высшие учебные заведения области.
Наиболее неблагополучно в школах Урала с достижением минимального уровня подготовки учеников и образовательного равенства. Данные показатели у региона оказались ниже среднего по России.
В Реже только три школы имеют средний уровень образования, все остальные находятся на низком,рассказала «Областной газете» член Совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова.
Для того, чтобы повысить доступность учебы, в 2019–2020 годах 45 школ получили новое оборудование заявили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. Также еще 65 учебных заведений будут иметь в 2021 году цифровую образовательную среду. В 2020 году к интернету подключили 142 школы, в 2021 подключат 164.
Напомним, 16 марта стало известно, что в школах Нижнего Тагила начнут появляться медицинские классы. Это будет способствовать взращиванию собственных медиков.