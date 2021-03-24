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Заболеваемость ОРВИ и пневмонией вновь увеличилась в Свердловской области

24 марта 2021, 15:50
Фото: 1mediainvest.ru
Заболеваемость ОРВИ и пневмонией снова выросла в Свердловской области. Об этом свидетельствуют данные областного Роспотребнадзора.

За минувшую неделю на Урале зарегистрировано 30,2 тысячи случаев ОРВИ. Это на 10,8% больше, чем неделей ранее. Отмечается, что заболеваемость ОРВИ возрастает в регионе на протяжении нескольких недель, хотя эпидпорог по заболеванию и не был превышен.

Наиболее неблагоприятными территориями стали ЗАТО Свободный, Верхняя Тура и Богданович. Здесь заболевших ОРВИ в 1,5 раза больше, чем в среднем по Свердловской области.

В Екатеринбурге также зафиксировано 15,4 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 7,9% и выше уровня минувшей недели на 3,7%.

Заболеваемость пневмонией также увеличилась. Предварительный диагноз внебольничной пневмонии на прошлой неделе поставлен 1 430 жителям. Таким образом, рост составил 13,9%.

Неблагополучными территориями считается Нижняя Салда, Нижнесергинский район, Краснотурьинск, Арамиль, Карпинск и Ачит.

В уральской столице предварительно зафиксировано 700 случаев внебольничной пневмонии. Это выше уровня прошлой недели на 22,6%.

Напомним, в начале марта стало известно, что заболеваемость ОРВИ среди жителей Свердловской области снизилась на 23%.

На 23% снизилась заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю
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#Екатеринбург#Статистика#Свердловская область#Пневмония#ОРВИ#Здоровье
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