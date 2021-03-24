Заболеваемость ОРВИ и пневмонией вновь увеличилась в Свердловской области

За минувшую неделю на Урале зарегистрировано 30,2 тысячи случаев ОРВИ. Это на 10,8% больше, чем неделей ранее. Отмечается, что заболеваемость ОРВИ возрастает в регионе на протяжении нескольких недель, хотя эпидпорог по заболеванию и не был превышен.