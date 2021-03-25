TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обвиненный экс-женой в похищении сына бизнесмен из Екатеринбурга хочет отсудить детей

25 марта 2021, 16:43
Фото: pixabay
Бизнесмен из Екатеринбурга Артем Кротов ответил на обвинение экс-супруги Марии о похищении их сына. Он заявил, что четырехлетний мальчик на данный момент находится вместе с ним в безопасном месте. Также мужчина сказал, что намерен отсудить детей.

Бизнесмен опроверг информацию о том, что предлагал восемь миллионов за возможность забрать сына. По словам Кротова, он исправно платит алименты и не имеет долга в 200 тысяч рублей, приписанного ему Марией.

Юридический представитель уральца заявила, что мужчина не планировал выносить конфликт в публичное пространство. На данный момент Артем Кротов, как законный представитель, готовит иск в суд о месте определения жительства с отцом. Решению будут сопутствовать специалисты из органов опеки, сообщает Е1.

Мужчина считает, что бывшая супруга ведет «антисоциальный образ жизни» и не может воспитывать двоих детей. По словам Марии, мужчина по-прежнему не отвечает на звонки, а поиски ребенка продолжаются с судебными приставами.

Сегодня я подала иск по ограничению его родительских прав. Это первый шаг к лишению и изъятию детей,заявила Мария.

Напомним, супруги развелись в 2019 году, четырехлетний сын и двенадцатилетняя дочь остались жить с мамой. Суд установил порядок общения с детьми, но отец с решением не согласился и пытался его обжаловать. В апелляции мужчине отказали.

В похищении ребенка обвиняет бывшего мужа женщина в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
МИД РФ занялся историей о похищении в Узбекистан семилетнего мальчика из АсбестаО попытке похищения заявил журналист из Екатеринбурга Дмитрий КрасноуховВ похищении ребенка обвиняет бывшего мужа женщина в Екатеринбурге
#Суд#Дети#Екатеринбург#Похищение#Бизнесмен#Обвинение#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14