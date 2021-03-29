TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

9 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле за 4 дня

29 марта 2021, 08:44
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Девять водителей в состоянии алкогольного опьянения выявили полицейские за время проведения рейда в Нижнем Тагиле, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Рейд проводился с 26 по 29 марта 2021 года и был направлен на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. В результате проверок было выявлено 23 таких случая.

11 водителей управляли автомобилями без прав, еще один был лишен правом управления транспортным средством, однако все равно сел за руль. Девять тагильчан-водителей оказались в состоянии алкогольного опьянения, два отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, с начала 2021 года в Нижнем Тагиле методом скрытого патрулирования сотрудники ГИБДД вычислили 78 нарушителей правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД устроили засады и поймали 78 нарушителей в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
18 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД за праздничные выходные в Нижнем ТагилеИнспекторы ГИБДД из Нижнего Тагила отправятся в рейд на должников по штрафамБолее 10 нарушений правил перевозки детей выявлено в Нижнем Тагиле во время рейда
#ГИБДД#Пьяный водитель#Рейд#Нижний Тагил#Транспорт
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14