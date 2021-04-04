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На митинг вышли пенсионеры Екатеринбурга из-за перекрытия единственной дороги к садам

4 апреля 2021, 11:26
Фото: E1.RU
Пенсионеры, проживающие в СНТ Екатеринбурга круглый год, вышли на митинг из-за того, что им угрожают перекрыть единственную дорогу домой.

Добраться до СНТ «Свободный труд» возможно лишь через соседнее товарищество «Стимул», однако собственники домов выступают против того, чтобы жители СНТ передвигались по их частной собственности. Однако у уральцев нет выбора, поскольку для них это единственная дорога домой: кругом лес и заборы других товариществ.

В 2018 году начались шантажи со стороны СТ «Стимул», что проезд будет перекрыт. Мы проезд содержали общими усилиями, сами поставили ворота,рассказали местные жители изданию Е1.

Теперь они хотят добиться легализации проезда. Ранее екатеринбуржцы проиграли дела в Ленинском районном суде и апелляцию в областном суде. Жители опасаются, что соседи не станут пропускать их даже через калитку, а СНТ лишится электричества.

Напомним, 17 марта стало известно, что партия пенсионеров организовала «митинги снеговиков» по всей стране. Активисты потребовали разморозить накопительную часть пенсии и закрыть Пенсионный фонд России.

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#Екатеринбург#Сады#Митинг#Пенсионеры#Новости УрФО#Общество
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