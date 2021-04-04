На митинг вышли пенсионеры Екатеринбурга из-за перекрытия единственной дороги к садам

Добраться до СНТ «Свободный труд» возможно лишь через соседнее товарищество «Стимул», однако собственники домов выступают против того, чтобы жители СНТ передвигались по их частной собственности. Однако у уральцев нет выбора, поскольку для них это единственная дорога домой: кругом лес и заборы других товариществ.