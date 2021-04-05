Полуголый мужчина на дереве и смертельное ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Posted 5 апреля 2021, 14:10
Published 5 апреля 2021, 14:10
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Затопленную дорогу под железнодорожным мостом в Екатеринбурге, где в минувшие выходные утонуло несколько автомобилей, закрыли для проезда для ремонта. Известно минимум о пяти транспортных средствах, которые затопило на участке автодороги от ЕКАД в сторону поселка Рудного. ГИБДД Екатеринбурга обратилась к водителям с просьбой объезжать аварийный участок, а затем проезд перекрыли совсем. Дорога находится в ведомстве города, а мост принадлежит РЖД.
Пожарные в Екатеринбурге сняли ночью с дерева мужчину, который залез на самую верхушку высотой с пятиэтажный дом и не смог самостоятельно спуститься. Он просидел там около двух часов, затем очевидцы вызвали на помощь сотрудников МЧС. Оказалось, что нарушителем спокойствия оказался 34-летний местный житель. Соседи говорят, что ранее он отбывал срок за наркотики, но избавиться от вредной привычки так и не смог. После того, как пожарные при помощи спецтехники сняли екатеринбуржца с дерева, он был доставлен в отдел полиции. По предварительным данным, мужчина был пьян.
Три человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Тагилом. Водитель легковой отечественной машины не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. Авария произошла на 15 километре дороги Кушва-Баранчинский. В результате 28-летний водитель легковушки и двое его пассажиров, мужчины 56 и 46 лет, из-за полученных травм скончались на месте ДТП. В ГИБДД сообщили, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас сотрудники полиции проводят расследование.
Магазин H& M подал новый иск к ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге о взыскании убытков в сумме 33 миллионов рублей. Магазин одежды не работал с 24 сентября 2020 года из-за отключения электричества в арендуемом помещении. В исковых требованиях H& M требует «устранить препятствия в пользовании арендованным помещением» и устранить нарушения «права аренды и понуждения к исполнению обязательства в натуре». Арбитражный суд Свердловской области предложил сторонам урегулировать спор в досудебном порядке. Управляющий торговым центром согласился с предложением суда, теперь ТЦ «Гринвич» ждет проверка.