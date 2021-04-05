Полуголый мужчина на дереве и смертельное ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Пожарные в Екатеринбурге сняли ночью с дерева мужчину, который залез на самую верхушку высотой с пятиэтажный дом и не смог самостоятельно спуститься. Он просидел там около двух часов, затем очевидцы вызвали на помощь сотрудников МЧС. Оказалось, что нарушителем спокойствия оказался 34-летний местный житель. Соседи говорят, что ранее он отбывал срок за наркотики, но избавиться от вредной привычки так и не смог. После того, как пожарные при помощи спецтехники сняли екатеринбуржца с дерева, он был доставлен в отдел полиции. По предварительным данным, мужчина был пьян.