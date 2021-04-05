Затопленную дорогу под железнодорожным мостом в Екатеринбурге закрыли

Затопленную дорогу под железнодорожным мостом в Екатеринбурге, где в выходные утонули несколько автомобилей, закрыли на неопределенный срок для проведения ремонтных работ.

В результате активного таяния снега в Екатеринбурге затопило участок автодороги на участке от ЕКАД в сторону поселка Рудного. За последние пару дней на этой дороге утонуло минимум 5 автомобилей. В воскресенье в ГИБДД Екатеринбурга обратились к водителям с просьбой объезжать данный участок дороги, а затем проезд вовсе перекрыли, чтобы произвести ремонтные работы. Все предстоящие работы будут обсуждаться в понедельник, 5 апреля. Дорога принадлежит городу, а сам мост принадлежит РЖД, прокомментировали корреспонденту E1.RU в городской ЕДДС. Напомним, в выходные на этом участке дороги массово тонули автомобили. Некоторые затопило по крышу, а другие получили гидроудар. Машины массово тонут под железнодорожным мостом в Екатеринбурге

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