Иск против аутсорсинга и электросамокат подо льдом. Итоги дня в Свердловской области

Posted 6 апреля 2021, 15:11
Published 6 апреля 2021, 15:11
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Около полуночи в Екатеринбурге молодой человек провалился на электросамокате под лед Городского пруда в районе исторического сквера. Спасатели достали его из-под плотины, куда юношу отнесло течением. Сотрудники МЧС передали пострадавшего бригаде медиков, его госпитализировали в больницу с переохлаждением. Друг юноши, с которым они вместе арендовали электросамокат, был доставлен в отдел полиции для дачи объяснений.
Первый случай заражения британским штаммом коронавируса официально зарегистрирован в Свердловской области. Инфекцию в конце марта привезла с курорта в Турции жительница Екатеринбурга. Она была госпитализирована в инфекционное отделение горбольницы № 40. Сейчас установлен круг лиц, которые контактировали с пациенткой. Информация о них направлена в управление Роспотребнадзора по Свердловской области для проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторных обследований.
Административный иск на главврача ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи города Нижний Тагил» Сергея Безбородова в Тагилстроевский районный суд подали бывший водитель Михаил Смольников, протестующий против аутсорсинга, и юрист из Краснодара Сергей Гайдай. Они не согласны с организацией мероприятий по сокращению штата, а также ликвидацией структурного подразделения скорой помощи, и просят признать их незаконными по суду. В заявлении указано, что 22 октября 2020 года Безбородовым был подписал соответствующий приказ. Истцы указывают, что он был принят с нарушениями Правил организации деятельности выездной бригады скорой помощи. 2 февраля 2021 года работники были уволены, а структурные подразделения ликвидированы. Смольников и Гайдай указали, что Безбородов подписал приказ, потому что был заключен контракт с ООО «РТ-Социальная сфера» на оказание услуг по аутсорсингу. По данным переписки между истцами, ответчиком и минздравом Свердловской области, Безбородов подписал приказ по сокращению штата и заключил контракт на аутсорсинг самостоятельно, не согласовав это с вышестоящими органами. Активисты считают, что действия главврача противоречат Конституции РФ, а также создают угрозу нарушения прав граждан на квалифицированную скорую медицинскую помощь. Они просят признать сокращение штата скорой помощи и заключение контракта с ООО «РТ-социальная сфера» незаконным.
Жительницу Березовского дважды изнасиловал екатеринбуржец, к которому она пришла на свидание, назначенное в Интернете. Пара встретилась возле одного из домов на улице Щорса в столице Урала. Угрожая ножом, подозреваемый завел женщину в квартиру и изнасиловал ее. Затем он заставил отвести его домой к пострадавшей, где надругался над ней еще раз. Затем мужчина скрылся с места преступления, однако полицейские задержали его. Сейчас ранее судимый злоумышленник находится под стражей, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям 131 и 132 УК РФ.