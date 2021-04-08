Найден мертвым пропавший после смерти супруги пенсионер из Нижнего Тагила

Posted 8 апреля 2021, 08:06
Published 8 апреля 2021, 08:06
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Пожилой тагильчан Василий Столбов, которого искали волонтеры и полиция с начала февраля, найден мертвым 6 апреля, сообщает ПСО «Феникс». О теле, обнаруженном вблизи пилорамы на улице Индустриальная, 96 в полицию сообщили рабочие.
По приезду на место происшествия стражи правопорядка опознали заявленного в розыск пенсионера.
Оказалось, что когда-то мужчина подрабатывал на этой лесопилке.
По всей видимости, будучи в нетрезвом состоянии, а это подтверждали соседи, мужчина был очень расстроен потерей супруги, он упал в снег и замерз,прокомментировали ИА «Все Новости» в пресс-группе МВД «Нижнетагильское».
Напомним, с заявлением о пропаже Столбова в полицию обратился его пасынок 10 февраля. Мужчин перестал выходить с ним на связь после того, как узнал о смерти супруги.