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Posted 8 апреля 2021, 08:06

Published 8 апреля 2021, 08:06

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Найден мертвым пропавший после смерти супруги пенсионер из Нижнего Тагила

8 апреля 2021, 08:06
Стало известно, что найден мертвым пропавший еще в начале февраля пенсионер из Нижнего Тагила. Он не выходил на связь с родными с момента, как узнал о смерти жены.

Пожилой тагильчан Василий Столбов, которого искали волонтеры и полиция с начала февраля, найден мертвым 6 апреля, сообщает ПСО «Феникс». О теле, обнаруженном вблизи пилорамы на улице Индустриальная, 96 в полицию сообщили рабочие.

По приезду на место происшествия стражи правопорядка опознали заявленного в розыск пенсионера.

Оказалось, что когда-то мужчина подрабатывал на этой лесопилке.

По всей видимости, будучи в нетрезвом состоянии, а это подтверждали соседи, мужчина был очень расстроен потерей супруги, он упал в снег и замерз,прокомментировали ИА «Все Новости» в пресс-группе МВД «Нижнетагильское».

Напомним, с заявлением о пропаже Столбова в полицию обратился его пасынок 10 февраля. Мужчин перестал выходить с ним на связь после того, как узнал о смерти супруги.

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#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Поиск
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