Суд над хореографом и обыск в трамвае. Итоги дня в Свердловской области

Posted 8 апреля 2021, 15:42
Published 8 апреля 2021, 15:42
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Полицейские и сотрудники МЧС провели обыск в трамвае в центре Екатеринбурга. Очевидцы сообщили, что там был обнаружен подозрительный безхозный предмет. Силовики выяснили, что причиной произошедшего стало неосторожное обращение с окном: пассажир хотел открыть форточку, случайно разбил стекло и сбежал из трамвая. После проверки трамвайное движение было возобновлено в обычном режиме, никакой опасности в реальности не было. Сейчас полиция проводится проверку по данному факту.
Пенсионер-тагильчанин Василий Столбов, который пропал в начале февраля найден мертвым рядом с пилорамой на улице Индустриальная, 96. Его поисками занимались волонтеры и полиция. Погибший перестал выходить на связь с родными после того, как узнал о смерти жены. Соседи подтвердили, что он был расстроен потерей супруги и выпивал алкоголь. Предварительно в полиции установлено, что он, будучи пьяным, упал в снег и замерз.
До 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей грозит тагильскому хореографу Виталию Винокурову за многомилионные долги. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.3 и ч.4 (Мошенничество в крупном и особо крупном размере). Судебное заседание назначено на 6 мая 2021 года. Винокуров занимал деньги в течении длительного времени под предлогом развития бизнеса, не отдавал их и занимал новые, чтобы погасить предыдущие долги. Затем он переехал жить в Астрахань. Сейчас следователи вернули Виталия в Нижний Тагил, так как должен состояться суд. Иск подали восемь потерпевших, которым причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей. Фактически их гораздо больше, но кто-то не захотел обращаться в полицию, а кому-то Винокуров вернул деньги. Один из его бывших друзей рассказал, что он до сих пор не расплатился с долгами и нанял адвоката. Сам Виталий на вопросы журналиста TagilCity.ru отвечать отказался.
«Нижнетагильская литейная компания» задолжала 73 миллиона рублей по зарплате, налогам, платежам за газ, тепло и электроэнергию. На предприятие составлено 11 текущих производств, от сотрудников поступают жалобы на невыплату зарплаты. Один из электриков компании рассказал редакции TagilCity.ru, что проблемы с выплатами начались с осени 2020 года, ему «НЛК» должно около 50 тысяч рублей. По его словам, деньги выплачивают частями, раз в неделю или две, в сумме около трех тысяч рублей. Также на предприятие заведены исполнительные производства по взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в размере более 14 миллионов рублей. Задолженность «НЛК» по налогам составляет более 59 миллионов рублей. «Нижнетагильская литейная компания» зарегистрирована вместо Нижнетагильского котельно-радиаторного завода, который был признан банкротом. Предприятие занимается производством чугуна и стали, радиаторов, котлов центрального отопления.