Отозванная лицензия банка «Нейва» и суицид девочки. Итоги дня в Свердловской области

Posted 16 апреля 2021, 15:09
Published 16 апреля 2021, 15:09
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
С 16 апреля 2021 года Цетробанк РФ отозвал лицензию на деятельность у Банка «Нейва». Также у финансовой организации аннулирована лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Банк в течение года неоднократно нарушал требования, предусмотренные ст. 7.2 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Выплаты вкладчикам будут осуществляться не позднее 30 апреля через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сейчас в «Нейве» назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения ликвидатора кредитной организации или конкурсного управляющего. В Екатеринбурге у головного офиса банка собралась толпа людей, на место приезжали бойцы Росгвардии. Позже к вкладчикам вышел председатель правления Константин Левушкин. Он пояснил, что действия Центробанка для него стали неожиданными, а причиной стали валютообменные операции. Конкурсный управляющий Сергей Соколов сказал, что выплаты вкладчикам будут произведены. В Нижнем Тагиле к клиентам банка также вышел руководитель отделения Алексей Канашин и рассказал, что клиенты будут обязательно извещены о выплатах через сайт АСВ. Деньги благотворительных фондов «Живи, малыш» и «Город без наркотиков» в сумме более одного миллиона рублей также застряли в банке «Нейва».
12-летняя школьница, учащаяся школы № 67 из Лесного, покончила жизнь самоубийством. Тело девочки было найдено в двух километрах от поселка Горный. Она записала и отправила своей маме прощальное видео перед смертью. Розыски девочки начались, после того, как она не пришла в школу, дело было передано в отдел полиции. Отмечается, что семья на учете в органах ПДН не состояла. Возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (ч.2 ст. 110 УК РФ).
Полицейского из Нижнего Тагила будут судить за взятки от шести до десяти тысяч рублей при приеме экзамена на водительское удостоверение. В отношении бывшего старшего инспектора безопасности дорожного движения возбуждены два уголовных дела: одно из них за взятки, второе — за незаконное хранение оружия. Всего тагильчанину инкриминируется девять преступных эпизодов по взяткам. Он лично участвовал в приеме экзаменов и выдавал водительские удостоверения. Также он хранил в сейфе своей квартиры незаконно купленное ружье. Дело будет передано в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.
Скорая помощь с сиреной и мигалками не могла выехать с территории школы № 20 на улице Алтайская в Нижнем Тагиле примерно семь минут, потому что автоматические ворота были закрыты. Инцидент произошел около 22.00. По словам очевидца, у ворот также часто долго стоит школьный автобус и ждет, чтобы их открыли. Директор школы пояснила, что в учебном учреждении есть еще одна юридическая организация в здании бассейна, которая и вызывала скорую помощь. У них тоже имеется пульт, с которого они могут открывать ворота.