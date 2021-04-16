Отозванная лицензия банка «Нейва» и суицид девочки. Итоги дня в Свердловской области

С 16 апреля 2021 года Цетробанк РФ отозвал лицензию на деятельность у Банка «Нейва». Также у финансовой организации аннулирована лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Банк в течение года неоднократно нарушал требования, предусмотренные ст. 7.2 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Выплаты вкладчикам будут осуществляться не позднее 30 апреля через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сейчас в «Нейве» назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения ликвидатора кредитной организации или конкурсного управляющего. В Екатеринбурге у головного офиса банка собралась толпа людей, на место приезжали бойцы Росгвардии. Позже к вкладчикам вышел председатель правления Константин Левушкин. Он пояснил, что действия Центробанка для него стали неожиданными, а причиной стали валютообменные операции. Конкурсный управляющий Сергей Соколов сказал, что выплаты вкладчикам будут произведены. В Нижнем Тагиле к клиентам банка также вышел руководитель отделения Алексей Канашин и рассказал, что клиенты будут обязательно извещены о выплатах через сайт АСВ. Деньги благотворительных фондов «Живи, малыш» и «Город без наркотиков» в сумме более одного миллиона рублей также застряли в банке «Нейва».