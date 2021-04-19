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Posted 19 апреля 2021, 14:48

Published 19 апреля 2021, 14:48

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

«Минирование» школ и ТЦ и топ богатых депутатов. Итоги дня в Свердловской области

19 апреля 2021, 14:48
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 19 апреля.

В Нижнем Тагиле были массово эвакуированы пять школ и три торговых центра из-за сообщений о минировании, которые поступили в гимназии № 18, 86, школы № 100, 45, 85, а также в ТЦ «Квардрат», DEPO и «Александровский пассаж». На место выезжали полицейские, пожарные и медики скорой помощи. Во время эвакуации в ТРЦ DEPO пострадал мужчина, во время спешки он споткнулся и упал, ему была оказана медицинская помощь. В полиции Нижнего Тагила пообещали редакции TagilCity.ru прокомментировать ситуацию после окончания проверочных мероприятий.

Спецслужбы массово эвакуируют школы и ТЦ в Нижнем Тагиле
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Пешеход, которого 28-летний байкер сбил на перекрестке в Екатеринбурге 18 апреля, скончался в больнице. Сам мотоциклист находится в тяжелом состоянии, в момент ДТП он был в шлеме. По информации ГИБДД, пешеход перебегал дорогу в непредназначенном для этого месте, от удара мотоцикл перевернулся.

Байкер насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге
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Тело 29-летнего мужчины, который пропал более трех месяцев назад, было обнаружено в поселке Совхозном Свердловской области. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. У свердловчанина осталось трое детей, о пропаже заявила в полицию жена погибшего 12 декабря 2020 года. Накануне между супругами произошла ссора, в которой мужчина ее ударил. Он был привлечен к административной ответственности за побои и пропал спустя несколько дней. Тело было засыпано снегом, поэтому розыск погибшего был затруднен.

На официальном сайте Нижнего Тагила были опубликованы официальные данные о задекларированных доходах депутатов городской думы за 2020 год. Больше всего за прошлый год заработал директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона Сибирь в холдинге ЕВРАЗ Алексей Пырин — 9,1 миллиона рублей. На второй строке находится начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов с доходом в 8,6 миллиона рублей. 7,7 миллиона рублей заработал директор ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых. Директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов на четвертой строке с доходом в 7,7 миллиона рублей. Замыкает ТОП-5 директор по энергетике дивизиона Урал в холдинге ЕВРАЗ Денис Корякин, он заработал 6,9 миллиона рублей. Остальные 23 депутата задекларировали доход от 84 тысяч до 6,1 миллиона рублей.

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#Общество#Свердловская область#Итоги
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