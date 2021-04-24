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Posted 24 апреля 2021, 14:10

Published 24 апреля 2021, 14:10

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

ДТП с подполковником и приключения школьников. Итоги дня в Свердловской области

24 апреля 2021, 14:10
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 24 апреля.

На трассе Екатеринбург-Алапаевск подполковник полиции из Алапаевска выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Camry. Предварительная информация гласит, что сотрудник полиции находился в состоянии опьянения. В результате аварии водитель иномарки не пострадал. Сам подполковник не согласился с показаниями прибора, поэтому был доставлен в больницу Режа, где у него взяли еще один анализ.

В центре Нижнего Тагила на проспекте Ленина, 46 были найдены трое молодых людей, которые имели признаки передозировки. Один мужчина сидел на скамейке, двое другие — мужчина и женщина — лежали на земле. На вид свердловчанам было около 30-35 лет. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, все трое с признаками передозировки были доставлены в разные медицинские учреждения города.

Три человека с признаками передозировки найдены без сознания в центре Нижнего Тагила
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Указ о нерабочих днях с 1 по 11 мая подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ гласит, что нерабочие дни с сохранением заработной платы устанавливаются с 4 по 7 мая. Таким образом, «каникулы» продлятся с субботы, 1 мая, по вторник, 11 мая.

В Екатеринбурге нашлись пропавшие 22 апреля двое 11-летних школьников. Как выяснилось, мальчики зашли в гости к сестре одного из них. Девушка сразу сообщила об этом родителям. Мама пропавшего школьника Ивана рассказала, что ребята решили погулять и поискать приключения. Информацию о том, что несовершеннолетние были найдены, также подтвердили в полиции.

«Искали приключений»: в Екатеринбурге нашлись пропавшие 11-летние мальчики
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