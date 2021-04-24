«Искали приключений»: в Екатеринбурге нашлись пропавшие 11-летние мальчики

В Екатеринбурге нашлись двое мальчиков, которые пропали 22 апреля. Они зашли в гости к сестре одного из них, а она сразу об этом сообщила родителям.
По словам матери Ивана, одного из пропавших, мальчики решили погулять и поискать приключения.
Никого не предупредили, потому что так не интересно: если предупредишь, не отпустят так гулять, рассказала женщина Е1.
В полиции также подтвердили информацию о том, что школьники найдены.
Напомним, два 11-летних мальчика Иван Дроздов и Артем Кабаргин пропали в Екатеринбурге 22 апреля. Заявление о розыске подали родители Ивана. Школьников разыскивали полицейские и волонтеры.