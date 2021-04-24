Подполковник полиции из Алапаевска выехал на встречку на служебном авто и устроил ДТП

Подполковник полиции из Алапаевска выехал на встречку на служебном авто и устроил ДТП
Сегодня, 15:33ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Подполковник полиции из Алапаевска, по предварительной экспертизе находившийся в состоянии опьянения, выехал на встречку на служебном автомобиле и врезался в Toyota Camry.

Происшествие случилось 23 апреля в 23.45 на трассе Екатеринбург-Алапаевск. Служебный автомобиль «ВАЗ», под управлением сотрудника полиции в штатском, оказался на полосе встречного движения и врезался в Toyota Camry. В результате ДТП водитель иномарки не пострадал.

Инспекторы ГИБДД провели медицинское освидетельствование стража порядка, было установлено состояние опьянения. Однако, мужчина не согласился с показаниями прибора и был доставлен инспекторами ДПС в больницу Режа, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В медицинском учреждении был взят еще один анализ. По словам полковника Горелых, если будет выявлено состояние опьянения, то сотрудник полиции будет уволен из рядов органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В Алапаевск была направлена группа из отдела собственной безопасности МВД для расследования обстоятельств происшествия.

Напомним, 19 апреля сообщалось, как пьяный водитель попытался скрыться от одного экипажа ГИБДД, но врезался в другой и был задержан. Инспекторы ДПС выявили, что водитель иномарки был пьян. Он объяснил полицейским, что направлялся домой после мойки автомобиля, во время которой он и употребил спиртные напитки.

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