Из-за забытого паспорта девочка-подросток не смогла уехать из Екатеринбурга домой

Инцидент произошел 25 апреля на Северном автовокзале. По словам мамы девочки Анны, у дочери с собой была фотография паспорта и ученический билет, в котором прописаны имя и фамилия. В результате женщина позвонила на вокзал, пытаясь выяснить, по какой причине ее дочь не пускают на автобус. Ей сообщили, что можно приобрести билет на вокзале, тогда паспорт не потребуется.