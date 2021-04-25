tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2021, 12:59

Published 25 апреля 2021, 12:59

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Из-за забытого паспорта девочка-подросток не смогла уехать из Екатеринбурга домой

25 апреля 2021, 12:59
15-летняя девочка из Новоуральска не смогла вернуться из Екатеринбурга домой, поскольку забыла паспорт. У школьницы был с собой электронный билет, но ее все равно не пустили на автобус.

Инцидент произошел 25 апреля на Северном автовокзале. По словам мамы девочки Анны, у дочери с собой была фотография паспорта и ученический билет, в котором прописаны имя и фамилия. В результате женщина позвонила на вокзал, пытаясь выяснить, по какой причине ее дочь не пускают на автобус. Ей сообщили, что можно приобрести билет на вокзале, тогда паспорт не потребуется.

Дочь, пока ждала автобус, потратила деньги на вкусняшки, у нее с собой ничего не осталось. Вспомнили, что у нее есть с собой школьная карта-пропуск, я перевела на нее деньги,рассказала Анна изданию Е1.

Таким образом, школьница купила билет на следующий автобус, который выезжал в 17.00. По словам женщины, на вокзале могли «войти в положение».

На Северном автовокзале прокомментировали ситуацию и заявили, что фотография паспорта не является документом.

Напомним, 20 апреля в Екатеринбурге школьницу высадили из автобуса на неизвестной остановке из-за того, что у нее не прошла оплата проезда. Девочка испугалась и расплакалась.

Материалы по теме
Потерявшего Е-карту школьника вопреки запрету высадили из автобуса в ЕкатеринбургеМальчика высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сбоя терминала оплаты
#Происшествия#Новости УрФО#Автобус#Новоуральск#Школьница#Паспорт#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика