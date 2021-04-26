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Posted 26 апреля 2021, 15:07

Published 26 апреля 2021, 15:07

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Предупреждение о высокой пожарной опасности продлено в Свердловской области

26 апреля 2021, 15:07
Местами на юге Свердловской области с 27 по 29 апреля сохраняется высокая пожарная опасность. По региональной шкале четвертый класс горимости.

Нагрев тепловым потоком, пламя, тепловой удар, опасные дымы и помутнение воздуха являются фактором неблагоприятного метеорологического явления, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Напомним, 19 апреля сухая трава и мусор одиннадцать раз загорелись в разных районах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Количество пожаров растет в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода. Причинами инцидентов становятся сжигание сухой травы, брошенный окурок, а также не потушенный полностью костер. Возгорания происходят из-за травы и мусора, которые появляются после схода снега.

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#Общество#Экология#Пожар#Опасность#Предупреждение#Пожары в Свердловской области
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