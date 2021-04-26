Смерть от кипятка и очередь вкладчиков «Нейвы». Итоги дня в Свердловской области

Posted 26 апреля 2021, 15:37
Published 26 апреля 2021, 15:37
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
В Нижнем Тагиле выстроилась очередь из десятков человек у банка «Открытие». В финансовом учреждении выплачивали средства вкладчиков банка «Нейва», у которого отозвали лицензию. Очевидцы пожаловались на длительное ожидание. Некоторые покидали очередь, когда приходило понимание, сколько это займет времени. Некоторые тагильчане сетовали, что простояли полчаса, а очередь не двигалась. В банке сообщили, что были готовы к такому наплыву клиентов и в скором времени начнут прием граждан. Каждого человека планировали обслужить максимум за 15 минут. После отзыва лицензии, вкладчики «Нейвы» могут рассчитывать на 1,4 миллиона рублей страховых выплат.
Шесть месяцев исправительных работ и 5% удержания заработной платы получила женщина из Кировграда. Суд признал её виновным в смерти её дочери. 31 декабря 2020 года пятилетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, однако мать не приняла действий по обращению к врачу и не вызвала «скорую». К вечеру 1 января малышка скончалась от ожогов 50% площади тела.
В Свердловской области за время пандемии зарегистрировано 85 727 случаев COVID-19, из них 109 — за период с 25 по 26 апреля. Число выздоровевших от инфекции достигло 79 361 свердловчан, 115 выписали из медицинских учреждений региона за минувшие 24 часа. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек, общее число летальных случаев за период эпидемии достигло 3 050 жителей региона.
В топ-10 регионов России по уровню жизни вошла Свердловская область. Она разместилась на десятом месте, набрав 4,72 балла. При подсчетах принимались во внимание доступность жилой недвижимости, финансовые объемы товарно-розничных отношений, отношение банковских накоплений и среднего уровня заработной платы, индекса «белых» зарплат, доступности медицинских услуг, климат и другие составляющие. Жители Свердловской области оказались добросовестными заемщиками, с одним из самых низких рейтингов по просроченным платежам. В 2020 году Средний Урал также занимал десятую строчку среди всех субъектов РФ.