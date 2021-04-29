Работа больниц в праздники и потерянный мальчик. Итоги дня в Свердловской области

Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы Нижнего Тагила в майские праздники. Горбольницы №№ 1 и 4, поликлиника № 2 и женская консультация на Тагилстрое с 4 по 7 мая будут принимать пациентов по обычному графику. Кроме того, будут работать прививочные кабинеты. Медучреждения на Новострое, 24 и Дружинина, 53 будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00, там можно будет вакцинироваться и записаться к специалистам. В Демидовской поликлинике и перинатальном центре Демидовской ГБ по праздничным дням будут работать дежурные врачи, с 4 по 7 мая медицинские учреждения функционируют по обычному графику.