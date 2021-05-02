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Posted 2 мая 2021, 11:27

Published 2 мая 2021, 11:27

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Уголовное дело возбуждено из-за разбившегося на стройке рабочего в Екатеринбурге

2 мая 2021, 11:27
Гибель рабочего из-за падения с высоты в Екатеринбурге проверит СКР. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение в полицию поступило в 12.15 от медиков «скорой». Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего.

Уроженец Таджикистана 1990 года рождения трудился разнорабочим. В этот день он проводил уборку строительной территории на 16 этаже здания и сорвался. Собранные материалы были переданы для рассмотрения в Следственный комитет, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу. Ведется допрос сотрудников. Проводится анализ документации на предмет соблюдения техники безопасности.

Напомним, 2 мая рабочий разбился насмерть на улице Челюскинцев, 110 в Екатеринбурге. Очевидцы утверждают, что из-за падения от его головы ничего не осталось. Мужчина скончался на месте происшествия.

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