Уголовное дело возбуждено из-за разбившегося на стройке рабочего в Екатеринбурге

Уроженец Таджикистана 1990 года рождения трудился разнорабочим. В этот день он проводил уборку строительной территории на 16 этаже здания и сорвался. Собранные материалы были переданы для рассмотрения в Следственный комитет, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.