Блок стены насмерть придавил рабочего в Екатеринбурге

Сегодня, 20:45ПроисшествияФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Инцидент произошёл 26 апреля на улице Блюхера. Предварительная информация гласит, что мужчина 1990 года рождения работал стропальщиком, на него рухнул блок стеновой опалубки. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В результате Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга областного Следственного комитета была организована доследственная проверка.
Во время проверки сотрудники СК выяснят все обстоятельства инцидента. Будет проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и назначена судебная-медицинская экспертиза. В результате будет принято процессуальное решение.
Напомним, Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти от удара током сотрудника УКБВ в Нижнем Тагиле.