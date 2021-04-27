Блок стены насмерть придавил рабочего в Екатеринбурге

Инцидент произошёл 26 апреля на улице Блюхера. Предварительная информация гласит, что мужчина 1990 года рождения работал стропальщиком, на него рухнул блок стеновой опалубки. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В результате Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга областного Следственного комитета была организована доследственная проверка.