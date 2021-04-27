Блок стены насмерть придавил рабочего в Екатеринбурге
Сегодня, 20:45ПроисшествияФото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Блок стены насмерть придавил рабочего в Екатеринбурге

На строительной площадке в Екатеринбурге погиб рабочий. На него упал блок стеновой опалубки, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошёл 26 апреля на улице Блюхера. Предварительная информация гласит, что мужчина 1990 года рождения работал стропальщиком, на него рухнул блок стеновой опалубки. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В результате Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга областного Следственного комитета была организована доследственная проверка.

Во время проверки сотрудники СК выяснят все обстоятельства инцидента. Будет проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и назначена судебная-медицинская экспертиза. В результате будет принято процессуальное решение.

Фото:пресс-служба СКР по Свердловской области

Напомним, Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти от удара током сотрудника УКБВ в Нижнем Тагиле.

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