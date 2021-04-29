Из-за смерти уральца от упавшего на голову инструмента возбуждено уголовное дело

Из-за смерти уральца от упавшего на голову инструмента возбуждено уголовное дело
Из-за смерти уральца от упавшего на голову инструмента возбуждено уголовное дело
Сегодня, 15:14ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти рабочего, на голову которого упал клепальник в Екатеринбурге.

Пострадавший был госпитализирован, но от полученной черепно-мозговой травмы скончался в больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предварительно установлено, что трагедия произошла из-за нарушения ответственными лицами техники безопасности на стройплощадке.

В настоящий момент следователи собирают доказательную базу. Проводятся опросы. Тело покойного отправлено на судмедэкспертизу.

Напомним, происшествие случилось 23 апреля на улице Ткачей в Екатеринбурге. Клепальник упал на мужчину, который после этого был доставлен в ГБ № 36. Ему проводили операцию.

Сюжеты:
Екатеринбург
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