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Posted 4 мая 2021, 04:18

Published 4 мая 2021, 04:18

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Два ребенка пострадали в ДТП на дорогах Свердловской области

4 мая 2021, 04:18
Два ребенка пострадали в авариях на дорогах Свердловской области в минувший понедельник, 3 мая. Мальчиков, попавших под колеса легковых автомобилей, пришлось госпитализировать.

В двух авариях, произошедших в Краснотурьинске и в Первоуральске 3 мая, дети пострадали по вине взрослых, резюмировали в УГИБДД Свердловской области.

В первом случае 39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил наезд на 8-летнего мальчика, который неожиданно вышел на проезжую часть из-за стоящих в пробке машин.

Известно, что ребенок находился на улице один, без сопровождения взрослых. Инспекторам ДПС 39-летний водитель объяснил, что, когда проезжал перекресток, неожиданно почувствовал удар в левую заднюю сторону авто. Он сразу остановился, вышел из машины и увидел мальчика, который, хромая, шел к обочине,рассказали Е1 в УГИБДД по Свердловской области.

Вечером 3 мая на парковке у ДК в Первоуральске 33-летний водитель Opel Corsa допустила наезд на 4-летнего пешехода, который был вместе с родителями. Однако они, как отметили в ГИБДД, не успели предпринять какие-либо меры во избежание аварии.

В результате ДТП ребенок получил различные травмы и был доставлен в городскую больницу.

Напомним, днем 21 апреля водитель грузовика наехал на двух мальчиков в Серове. Один из ребят получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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#Общество#Происшествия#Дети#ДТП#Свердловская область#ГИБДД
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