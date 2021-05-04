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Свердловские бедные и «грустненькие» надписи. Итоги дня в Свердловской области

4 мая 2021, 14:05
Фото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 4 мая.

В Свердловской области почти на пять тысяч человек выросло количество бедных. Общее число малоимущих граждан региона достиг 388 тысяч свердловчан. По данным Свердловскстата за 2020 год, количество малообеспеченных жителей от общего населения Среднего Урала составляет 9%.

Свердловскстат: число бедных выросло в Свердловской области за 2020 год
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В полицию и ФСБ Екатеринбурга были поданы обращения из-за появившихся надписей «грустненько», «гламурненько», «славненько», и «розовенько». Выяснилось, что «произведения» нанесли через трафарет художники стрит-арта, которые изучают городское пространство столицы Урала. О органах правопорядка отказались комментировать поступившие заявления.

«Грустненько»: на уличных художников заявили в полицию жители Екатеринбурга
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Еще одно уголовное дело по статье за подмену доказательств было заведено на экс-сотрудника полиции Нижнего Тагила Руслана Белоконного. Ранее он уже стал фигурантом уголовного дела по подмене анализов хоккейного тренера, предположительно находившегося в состоянии наркотического опьянения. Сам бывший сотрудник МВД отрицает свою причастность к данному преступлению и заявляет о превышении полномочий его начальством.

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В Нижнем Тагиле начался ремонт площади напротив дома культуры «Юбилейный» на улице Фрунзе. Кроме того, ведется реконструкция парка за здание ДК. В настоящий момент слой асфальта уже снят и выгружены необходимые щебень и песок. Как только МУП «Тагилдорстрой» дождется партии с тротуарной плиткой, начнется её укладка. Планируется закончить работы к сентябрю 2021 года.

Ремонт площади перед ДК «Юбилейный» начат в Нижнем Тагиле
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#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#Итоги
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