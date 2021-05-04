Свердловские бедные и «грустненькие» надписи. Итоги дня в Свердловской области

Еще одно уголовное дело по статье за подмену доказательств было заведено на экс-сотрудника полиции Нижнего Тагила Руслана Белоконного. Ранее он уже стал фигурантом уголовного дела по подмене анализов хоккейного тренера, предположительно находившегося в состоянии наркотического опьянения. Сам бывший сотрудник МВД отрицает свою причастность к данному преступлению и заявляет о превышении полномочий его начальством.