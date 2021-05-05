«Оба ехали на мигающий»: 3-летний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге

Как пояснила 25-летняя девушка за рулем Opel Corsa сотрудникам Госавтоинспекции, она поворачивала налево на зеленый сигнал светофора, остановилась, пропуская встречные машины, и продолжила движение, когда уже загорелся красный свет. Именно в этот момент, по словам водительницы произошло столкновение с Opel Astra, который ехал на красный свет.