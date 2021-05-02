Две девушки погибли в ДТП на свердловской трассе

В ГИБДД установили, что все были пристегнуты ремнями безопасности. Стаж вождения управлявшего иномаркой мужчины составляет 12 лет. Штрафов за нарушение ПДД не имеет. У него был взят анализ на состояние алкогольного опьянения. Результаты пока неизвестны. Отмечается, что на заднем сидении были найдены бутылки со спиртными напитками.