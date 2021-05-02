Две девушки погибли в ДТП на свердловской трассе

Две девушки погибли в ДТП на свердловской трассе
Две девушки погибли в ДТП на свердловской трассе
Сегодня, 17:21ПроисшествияФото: Управление ГИБДД по Свердловской области
Иномарка вылетела с дороги в Талицком районе. Две девушки погибли, трое мужчин оказались в больнице.

Происшествие случилось в 02.40 на дороге Бутка — Тр­ехозерная. Автомобиль Toyota, под управлением 34-летнего мужчины, вылетел с дороги из-за того, что водитель отвлекся.

В результате ДТП 20- и 22-летние пассажирка автомобиля скончались на месте происшествия. Одна из них ехала на переднем пассажирском сидении, а вторя на заднем ряду, в центре. Водитель и два пассажира-мужчины были госпитализированы в районную больницы Талицы.

В ГИБДД установили, что все были пристегнуты ремнями безопасности. Стаж вождения управлявшего иномаркой мужчины составляет 12 лет. Штрафов за нарушение ПДД не имеет. У него был взят анализ на состояние алкогольного опьянения. Результаты пока неизвестны. Отмечается, что на заднем сидении были найдены бутылки со спиртными напитками.

Напомним, водитель ВАЗ из Первоуральска насмерть сбил мужчину и женщину, а затем скрылся с места ДТП. Его нашли полицейские. 22-летний мужчина объяснил стражам порядка, что из-за света фар встречного автомобиля не заметил пешеходов, а после того, как почувствовал удар, принял решение уехать.

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