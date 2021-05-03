17-летний пассажир такси пострадал в ДТП в Екатеринбурге

17-летний пассажир такси пострадал в ДТП в Екатеринбурге
17-летний пассажир такси пострадал в ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 10:28ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В аварии, которая произошла в Екатеринбурге, получил травмы 17-летний пассажир такси.

Инцидент случился 2 мая, в 15.20, на перекрестке улиц Гагарина и Блюхера. На перекрестке с улицей Блюхера во время поворота налево 38-летний водитель Hyundai Solaris, который работал в «Яндекс.Такси», не пропустил встречную машину Mitsubishi Eclipse, в результате чего произошло столкновение.

От удара пострадал 17-летний пассажир такси. Он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом — черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, сообщает «Екатеринбург в эфире» со ссылкой на пресс-службу местного ГИБДД.

Напомним, 2 мая в Талицком с дороги вылетел автомобиль Toyota, которым управлял 34-летний мужчина. В результате аварии на месте инцидента скончались 20 и 22-летние пассажирки иномарки. Также два пассажира-мужчины и водитель были госпитализированы в районную больницы Талицы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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