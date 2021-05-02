«Горите в аду»: полиция разыскивает автора оскорблений погибших в ДТП баскетболисток

Неизвестный разместил в группах соцсетей и на сайте баскетбольной организации комментарии, где всячески оскорблял погибших.
Горите в аду. Это нам подарок на Пасху — смерть пятерых детей, один из комментариев, после цензуры.
Все послания были сделаны от имени Артема С. Он выкладывал видео с матом и проклятия погибшим девочкам. Для этого использовались разные страницы в соцсетях.
По данному факту полиция организовала проверку. Устанавливается личность неизвестного. Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области Светлана Смольянинова назвала действия лица «кощунственными и неприемлемыми для общественного сознания».
Напомним, 30 апреля в Ставропольском крае разбился микроавтобус с баскетбольной командой девочек. Пять человек погибли, девять подростков были госпитализированы. По предварительной информации, «ВАЗ-2109» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с попутно идущим грузовым автомобилем, от чего последний опрокинулся. В грузовик въехал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший школьниц.