«Горите в аду»: полиция разыскивает автора оскорблений погибших в ДТП баскетболисток

«Горите в аду»: полиция разыскивает автора оскорблений погибших в ДТП баскетболисток
«Горите в аду»: полиция разыскивает автора оскорблений погибших в ДТП баскетболисток
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Автора оскорбительных комментариев в социальных сетях в адрес детей-жертв ДТП в Ставропольском крае разыскивает полиция.

Неизвестный разместил в группах соцсетей и на сайте баскетбольной организации комментарии, где всячески оскорблял погибших.

Горите в аду. Это нам подарок на Пасху — смерть пятерых детей, один из комментариев, после цензуры.

Все послания были сделаны от имени Артема С. Он выкладывал видео с матом и проклятия погибшим девочкам. Для этого использовались разные страницы в соцсетях.

По данному факту полиция организовала проверку. Устанавливается личность неизвестного. Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области Светлана Смольянинова назвала действия лица «кощунственными и неприемлемыми для общественного сознания».

Напомним, 30 апреля в Ставропольском крае разбился микроавтобус с баскетбольной командой девочек. Пять человек погибли, девять подростков были госпитализированы. По предварительной информации, «ВАЗ-2109» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с попутно идущим грузовым автомобилем, от чего последний опрокинулся. В грузовик въехал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший школьниц.

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