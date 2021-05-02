«Горите в аду»: полиция разыскивает автора оскорблений погибших в ДТП баскетболисток

Напомним, 30 апреля в Ставропольском крае разбился микроавтобус с баскетбольной командой девочек. Пять человек погибли, девять подростков были госпитализированы. По предварительной информации, «ВАЗ-2109» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с попутно идущим грузовым автомобилем, от чего последний опрокинулся. В грузовик въехал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший школьниц.