Попросил посидеть с «ребенком»: екатеринбуржец обманом заманил няню к себе домой

Мужчина из Екатеринбурга заманил няню к себе домой, солгав, что ей нужно посидеть с его семилетним сыном. Ребенка у мужчины не было.

Инцидент произошел вечером 2 мая. Анастасия, которая работает няней, отправилась на вызов в микрорайон Химмаш. Однако когда девушка зашла в квартиру, она поняла, что никакого ребенка нет. Уралец начал заманивать Анастасию в комнату, но девушка смогла сбежать, после чего написала заявление в полицию. Анастасия отметила, что изначально заказ поступил ее напарнице, но та не смогла его принять. Мне вызвали такси — потому что якобы было очень срочно, ребенка не с кем оставить. Вот я и поехала,рассказала девушка изданию Е1. Напомним, в начале апреля стало известно, что 38-летний свердловчанин обвиняется в изнасиловании женщины. Он познакомился с ней в Интернете, а после личной встречи, угрожая ножом, дважды надругался под женщиной. Материалы по теме «Закричишь — убью»: неизвестный попытался изнасиловать тагильчанку в лифте на ГГМ 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у друзей в Краснотурьинске