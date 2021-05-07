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Posted 7 мая 2021, 08:40

Published 7 мая 2021, 08:40

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Попросил посидеть с «ребенком»: екатеринбуржец обманом заманил няню к себе домой

7 мая 2021, 08:40
Мужчина из Екатеринбурга заманил няню к себе домой, солгав, что ей нужно посидеть с его семилетним сыном. Ребенка у мужчины не было.

Инцидент произошел вечером 2 мая. Анастасия, которая работает няней, отправилась на вызов в микрорайон Химмаш. Однако когда девушка зашла в квартиру, она поняла, что никакого ребенка нет. Уралец начал заманивать Анастасию в комнату, но девушка смогла сбежать, после чего написала заявление в полицию.

Анастасия отметила, что изначально заказ поступил ее напарнице, но та не смогла его принять.

Мне вызвали такси — потому что якобы было очень срочно, ребенка не с кем оставить. Вот я и поехала,рассказала девушка изданию Е1.

Напомним, в начале апреля стало известно, что 38-летний свердловчанин обвиняется в изнасиловании женщины. Он познакомился с ней в Интернете, а после личной встречи, угрожая ножом, дважды надругался под женщиной.

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#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Полиция#Обман#Екатеринбург
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