Свыше 350 пьяных водителей задержано на свердловских дорогах за четыре дня

В ходе профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 350 водителей с явными признаками опьянения. 60 из них отказались от прохождения освидетельствования, а еще 50 водителей находились в нетрезвом виде за рулем уже не в первый раз.