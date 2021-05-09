Тагильчане могут принять участие во всероссийской акции «Свет Победы»

Posted 9 мая 2021, 12:32
Published 9 мая 2021, 12:32
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Мероприятие организовано в память в ветеранах, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне. В 21.50 по московскому времени нужно подойти в окну, выключить свет в квартире и включить фонарик на мобильном телефоне, пишет издание «Известия». Также можно записать на видео рассказ о родственниках, которые воевали или погибли на войне.
Отмечается, что включить фонарик можно также в любом общественном месте.
Напомним, парад, который был посвящен 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в Нижнем Тагиле. В шествии приняли участие 12 колонн, представляющих различные рода войск и силовых структур, а также десятки единиц военной техники.