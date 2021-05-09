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Posted 9 мая 2021, 12:32

Published 9 мая 2021, 12:32

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Тагильчане могут принять участие во всероссийской акции «Свет Победы»

9 мая 2021, 12:32
9 мая жители Нижнего Тагила могут принять участие в акции «Свет Победы», которая проходит по всей России.

Мероприятие организовано в память в ветеранах, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне. В 21.50 по московскому времени нужно подойти в окну, выключить свет в квартире и включить фонарик на мобильном телефоне, пишет издание «Известия». Также можно записать на видео рассказ о родственниках, которые воевали или погибли на войне.

Отмечается, что включить фонарик можно также в любом общественном месте.

Напомним, парад, который был посвящен 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в Нижнем Тагиле. В шествии приняли участие 12 колонн, представляющих различные рода войск и силовых структур, а также десятки единиц военной техники.

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#Общество#Нижний Тагил#Россия#Акция#День Победы
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