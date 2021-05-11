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Posted 11 мая 2021, 08:14

Published 11 мая 2021, 08:14

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Пьяный тагильчанин зарезал знакомого на глазах у прохожих на Вагонке в Нижнем Тагиле

11 мая 2021, 08:14
Тагильчанин зарезал друга у торгового центра на Вагонке в Нижнем Тагиле. У приятелей возникла ссора, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествие случилось 8 ноября 2020 года между 17.00 и 18.00 у торгового центра на улице Парковая в Нижнем Тагиле. Следствием установлено, что мужчина 1971 года рождения из-за пьяной ссоры нанес своему товарищу 1994 года рождения несколько ударов ножом в грудь и спину. В этот момент вокруг находились люди, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Потерпевший получил повреждения правого легкого и сердца. Он скончался в больнице 10 ноября 2020 года.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Обвинительное заключение утверждено, дело передано для рассмотрения в суд Дзержинского района. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 27 апреля сообщалось, как 63-летний мужчина задушил сноху из-за «шкаликов» со спиртом в Березовском.

#Происшествия#Нижний Тагил#Вагонка#Убийство#Нож#Торговый центр
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