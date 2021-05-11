Пьяный тагильчанин зарезал знакомого на глазах у прохожих на Вагонке в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось 8 ноября 2020 года между 17.00 и 18.00 у торгового центра на улице Парковая в Нижнем Тагиле. Следствием установлено, что мужчина 1971 года рождения из-за пьяной ссоры нанес своему товарищу 1994 года рождения несколько ударов ножом в грудь и спину. В этот момент вокруг находились люди, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.