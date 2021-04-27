Экс-силовику с подельником грозит пожизненное за убийство бизнесмена в Екатеринбурге

В Следственном комитете рассказали, что в ночь на 20 апреля 2001 года Поляков, и человек, не входящий в состав группы, прибыли по месту проживания адвоката, отключили в ее квартире электричество, чтобы жертва вышла в подъезд. Там и планировалось совершить убийство. Однако завершить задуманное мужчинам не удалось, так как женщина успела позвать на помощь.