Экс-силовику с подельником грозит пожизненное за убийство бизнесмена в Екатеринбурге

Дело начали рассматривать в Свердловском областном суде. По версии следствия, подсудимые организовали банду, которая существовала до 2006 года. Тогда же был задержан Поляков. В 2001 году они покушались на убийство адвоката, перешедшего дорогу Булакову, пишет «КП-Екатеринбург».
В Следственном комитете рассказали, что в ночь на 20 апреля 2001 года Поляков, и человек, не входящий в состав группы, прибыли по месту проживания адвоката, отключили в ее квартире электричество, чтобы жертва вышла в подъезд. Там и планировалось совершить убийство. Однако завершить задуманное мужчинам не удалось, так как женщина успела позвать на помощь.
Еще через четыре года, рассказывают в СК, банда расправилась с екатеринбургским бизнесменом. Поводом стал конфликт, возникший из-за автопарковок. Тело предпринимателя было обнаружено летом 2006 года, а само преступление раскрыто — в 2019 году. Причастность Булакова и Полякова была подтверждена посредством использования полиграфа. Также банке вменяется незаконное хранение оружия.
Первое заседание суда должно было пройти 26 апреля, однако из-за болезни одного из подсудимых оно было перенесено на 11 мая.