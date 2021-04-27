Экс-силовику с подельником грозит пожизненное за убийство бизнесмена в Екатеринбурге

Экс-силовику с подельником грозит пожизненное за убийство бизнесмена в Екатеринбурге
Экс-силовику с подельником грозит пожизненное за убийство бизнесмена в Екатеринбурге
Сегодня, 14:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Бывшему милиционеру Михаилу Полякову и его пособнику Александру Булакову грозит пожизненный срок за убийство бизнесмена в Екатеринбурге.

Дело начали рассматривать в Свердловском областном суде. По версии следствия, подсудимые организовали банду, которая существовала до 2006 года. Тогда же был задержан Поляков. В 2001 году они покушались на убийство адвоката, перешедшего дорогу Булакову, пишет «КП-Екатеринбург».

В Следственном комитете рассказали, что в ночь на 20 апреля 2001 года Поляков, и человек, не входящий в состав группы, прибыли по месту проживания адвоката, отключили в ее квартире электричество, чтобы жертва вышла в подъезд. Там и планировалось совершить убийство. Однако завершить задуманное мужчинам не удалось, так как женщина успела позвать на помощь.

Еще через четыре года, рассказывают в СК, банда расправилась с екатеринбургским бизнесменом. Поводом стал конфликт, возникший из-за автопарковок. Тело предпринимателя было обнаружено летом 2006 года, а само преступление раскрыто — в 2019 году. Причастность Булакова и Полякова была подтверждена посредством использования полиграфа. Также банке вменяется незаконное хранение оружия.

Первое заседание суда должно было пройти 26 апреля, однако из-за болезни одного из подсудимых оно было перенесено на 11 мая.

Сюжеты:
Екатеринбург
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