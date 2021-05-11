Водитель иномарки въехал в мотоциклиста на Вагоностроителей в Нижнем Тагиле

Водитель «Фольксваген Пассат» 1984 года рождения допустил столкновение с мотоциклом Yamaha, под управлением мужчины 1973 года рождения. Мотоциклист в этот момент остановился на перекрестке из-за загоревшегося «красного» сигнала светофора, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.