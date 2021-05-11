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Posted 11 мая 2021, 12:19

Published 11 мая 2021, 12:19

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Водитель иномарки въехал в мотоциклиста на Вагоностроителей в Нижнем Тагиле

11 мая 2021, 12:19
ДТП между иномаркой и мотоциклом произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле.

У дома №44 на проспекте Вагоностроителей произошло ДТП с мотоциклом. На месте стоял автомобиль «скорой», сообщают подписчики «Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте».

Водитель «Фольксваген Пассат» 1984 года рождения допустил столкновение с мотоциклом Yamaha, под управлением мужчины 1973 года рождения. Мотоциклист в этот момент остановился на перекрестке из-за загоревшегося «красного» сигнала светофора, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

В результате аварии медицинская помощь была оказана байкеру. У мужчины предполагается сотрясение головного мозга. Он был осмотрен медиками и отпущен домой.

Предварительной причиной ДТП в ГИБДД назвали несоблюдение дистанции водителем иномарки.

Напомним, 11 мая сообщалось, как 7-летний ребенок и трое взрослых погибли в ДТП с фурой на ЕКАД.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#ДТП#Проспект Вагоностроителей#Иномарка#Мотоцикл
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