Невыплаты в «Мегамарте» и проверка скорой помощи. Итоги дня в Свердловской области

Posted 13 мая 2021, 15:05
Published 13 мая 2021, 15:05
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Бывший оперуполномоченный полиции Руслан Белоконный, который раскрыл резонансное дело о банде убийц, был задержан сотрудниками СКР в Нижнем Тагиле 12 мая на двое суток. Мужчина находится в СИЗО. Адвокат Белоконного заявил, что задержанный проходит в статусе подозреваемого, но неизвестно по какой статье. Он предполагает, что после срока в изоляторе состоится заседание суда. В пресс-службе Следственного комитета Свердловской области отказались комментировать инцидент.
Работники сети «Мегамарт» из Нижнего Тагила, Ревды и Екатеринбурга получили зарплату без доплаты за переработку. В Нижнем Тагиле выплатили деньги только по договору, без суммы за лишнее отработанное время. По словам одной из сотрудниц из Екатеринбурга, 11 мая провели собрание, на котором руководство рассказало, что премию вычли из-за потерь нового магазина в ТЦ «Алатырь». Она отметила, что многие люди, проработали по 200-300 часов. Сотрудница «Мегамарта» из Ревды пояснила, что продавцы в расстройстве и собираются увольняться.
В Екатеринбурге на улице Черняховского утром взорвалась и сгорела фура. При этом водителя выбросило из кабины через лобовое стекло, он получил ожоги верхней части тела и был госпитализирован. Фура сгорела полностью, кроме того, пострадал стоявший рядом длинномер Scania. Однако его водитель оперативно смог отогнать транспортное средство. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, они справились с огнем за пять минут.
Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку скорой помощи по факту смерти 31-летнего мужчины, у которого случился приступ астмы в одном из цветочных магазинов Екатеринбурга. Мужчина скончался, не дождавшись помощи врачей. Устанавливается, были ли приняты медиками все необходимые меры для ее оказания, проводится судебно-медицинская экспертиза. Также внутреннее расследование организовано в минздраве Свердловской области.