Невыплаты в «Мегамарте» и проверка скорой помощи. Итоги дня в Свердловской области

Работники сети «Мегамарт» из Нижнего Тагила, Ревды и Екатеринбурга получили зарплату без доплаты за переработку. В Нижнем Тагиле выплатили деньги только по договору, без суммы за лишнее отработанное время. По словам одной из сотрудниц из Екатеринбурга, 11 мая провели собрание, на котором руководство рассказало, что премию вычли из-за потерь нового магазина в ТЦ «Алатырь». Она отметила, что многие люди, проработали по 200-300 часов. Сотрудница «Мегамарта» из Ревды пояснила, что продавцы в расстройстве и собираются увольняться.