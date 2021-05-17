Может загореться соседнее здание: в Екатеринбурге вспыхнул двухэтажный нежилой дом

Posted 17 мая 2021, 18:00
Published 17 мая 2021, 18:00
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Инцидент случился вечером 17 мая на улице Самаркандской. По словам очевидцев, на данный момент в здании никто не проживает, его расселили неделю назад.
Ощущение, что огонь перекинется на соседнее здание, до которого буквально рукой подать,рассказали свидетели изданию Е1.
Информацию о происшествии также подтвердили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. Оперативная информация гласит, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
Напомним, в Свердловской области продолжаются лесные пожары. 15 мая сообщалось о возгорании массива под Екатеринбургом.