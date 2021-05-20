Машина «скорой» ехала на красный и столкнулась с легковушкой в Каменске-Уральском

Дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля произошло на перекрестке улиц Калинина и Шестакова в Каменске-Уральском вечером, 19 мая. По словам очевидцев, автомобиль "скорой помощи" ехал на красный сигнал светофора и на пересечении дорог столкнулся с «Лада-Калина». Водитель отечественной легковушки не успел среагировать и уступить дорогу медикам, спешащим на вызов с включенными на автомобиле спецсигналами.