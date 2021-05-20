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Posted 20 мая 2021, 06:23

Published 20 мая 2021, 06:23

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Машина «скорой» ехала на красный и столкнулась с легковушкой в Каменске-Уральском

20 мая 2021, 06:23
Машина «скорой помощи» ехала на красный и столкнулась с легковушкой в Каменске-Уральском.

Дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля произошло на перекрестке улиц Калинина и Шестакова в Каменске-Уральском вечером, 19 мая. По словам очевидцев, автомобиль "скорой помощи" ехал на красный сигнал светофора и на пересечении дорог столкнулся с «Лада-Калина». Водитель отечественной легковушки не успел среагировать и уступить дорогу медикам, спешащим на вызов с включенными на автомобиле спецсигналами.

Люди в результате ДТП не пострадали. Проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции Е1.

Напомним, 5 мая «Скорая помощь» и легковушка столкнулись на Вые в Нижнем Тагиле. Транспортные средства получили механические повреждения, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

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#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#ДТП#Свердловская область#Скорая помощь
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