Машина «скорой» ехала на красный и столкнулась с легковушкой в Каменске-Уральском

Posted 20 мая 2021, 06:23
Published 20 мая 2021, 06:23
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля произошло на перекрестке улиц Калинина и Шестакова в Каменске-Уральском вечером, 19 мая. По словам очевидцев, автомобиль "скорой помощи" ехал на красный сигнал светофора и на пересечении дорог столкнулся с «Лада-Калина». Водитель отечественной легковушки не успел среагировать и уступить дорогу медикам, спешащим на вызов с включенными на автомобиле спецсигналами.
Люди в результате ДТП не пострадали. Проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции Е1.
Напомним, 5 мая «Скорая помощь» и легковушка столкнулись на Вые в Нижнем Тагиле. Транспортные средства получили механические повреждения, никто из водителей и пассажиров не пострадал.