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Posted 31 мая 2021, 12:55

Published 31 мая 2021, 12:55

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

В суд на подрядчика строительства моста через Тагильский пруд подала мэрия

31 мая 2021, 12:55
В суд на подрядчика строительства моста через Тагильский пруд - московскую компанию ООО «Альмакоргруп» - подала мэрия города. Власти требуют взыскать 300 тысяч рублей в качестве штрафа по муниципальному контракту.

Об иске от муниципальной службы заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила к подрядчику был подан 18 мая, говорится в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Структура администрации требует от компании ООО «Альмакоргруп» 300 тысяч рублей в качестве штрафов по муниципальному контракту. Речь идет о трех штрафах по 100 тысяч рублей.

Напомним, после того, как компания «Альмакоргруп» выиграла тендер на возведение моста через Тагильский пруд (сумма контракта 3,9 миллиарда рублей), она передала большую часть работ субподрядчикам. И это уже не первый иск от мэрии Тагила к подрядчику. Ранее компания уже была оштрафована на 390 тысяч рублей за нарушения условий муниципального контракта.

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#Общество#Нижний Тагил#Суд#Администрация#Подрядчик#Иск
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