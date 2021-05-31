В суд на подрядчика строительства моста через Тагильский пруд подала мэрия

Напомним, после того, как компания «Альмакоргруп» выиграла тендер на возведение моста через Тагильский пруд (сумма контракта 3,9 миллиарда рублей), она передала большую часть работ субподрядчикам. И это уже не первый иск от мэрии Тагила к подрядчику. Ранее компания уже была оштрафована на 390 тысяч рублей за нарушения условий муниципального контракта.