Убийство туристки и нелегальные микрокредиты. Итоги дня в Свердловской области

Posted 3 июня 2021, 15:16
Published 3 июня 2021, 15:16
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
Поиски 35-летней туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой завершены в Нижнесергинском районе Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Поисками женщины занималась полиция и волонтеры. Стало известно, что в местном магазине в Нижних Сергах были куплены алкоголь и продукты питания. Для оплаты использовалась банковская карта пропавшей. Однако покупку совершила не Анастасия, а местная жительница. Она проживала в шалаше в лесу вместе со своим сожителем, который находится в федеральном розыске. Именно эту пару подозревают в убийстве. Мужчина и женщина были обнаружены на берегу реки, а при задержании оказывали сопротивление. Сейчас они сознались в преступлении, тело погибшей до сих пор не найдено.
Школы Нижнего Тагила не вошли в топ-200 школ технического профиля в России. Также в этот список не попали учебные учреждения из других городов Свердловской области, кроме Екатеринбурга. В столице Урала в рейтинг вошли 10 школ. Их выпускники успешно поступают в ведущие вузы России естественно-математического и инженерно-технического профилей.
Сооснователь редакции АН «Между строк» и бывшая главред Наталья Вахонина, которая уволилась из агентства, стала главным редактором всероссийского проекта Александра Амзина «Themedia». Встреча будущих коллег прошла 1 мая на саммите АНРИ в Перми. Наталья отметила, что для нее большая честь работать с Амзиным. В свою очередь журналист пояснил, что тагильчанка стала главным претендентом на получение должности еще на этапе изучения заявок. Наталья рассказала, что она не собирается покидать Нижний Тагил и работать будет удаленно.
Тагильская микрокредитная организация «Мобиуспех» из Нижнего Тагила попала в список компаний с признаками нелегальной деятельности. Его опубликовал Центробанк для снижения вовлечения людей и организаций в незаконную деятельность В «черный список» вошли более 1,8 тысячи различных финансовых организаций, в том числе восемь из Екатеринбурга. В Центробанке отметили, что участники рынка для предоставления финансовых услуг в России должны иметь лицензию или быть включенным в реестр регулятора. При несоблюдении этих условий, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально.