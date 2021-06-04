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Posted 4 июня 2021, 16:22

Published 4 июня 2021, 16:22

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Предводитель ОПГ предстанет перед судом за инсценировку ДТП в Екатеринбурге

4 июня 2021, 16:22
За инсценировку нескольких ДТП с целью получения прибыли житель Екатеринбурга предстанет перед судом. Его обвиняют в мошенничестве в сфере страхования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 35-летний мужчина организовал преступную группировку, состоящую из 11 человек, чтобы получать денежные средства за инсценированные ДТП. Для того, чтобы подготовиться к преступлениям, он арендовал автосервис. Там машины умышленно повреждались, после чего вывозились на место инициированной аварии. Впоследствии участники группировки обращались в подразделения ГИБДД МВД, оформляли ДТП и получали необходимые документы. После этого злоумышленники обращались с заявлением в страховую компанию о производстве страховой выплаты.

В результате ущерб от действий группировки составил около 3,7 миллиона рублей. Отмечается, что также екатеринбуржцы совершили покушение на хищение на сумму свыше 3,2 миллиона рублей.

В отношении ряда соучастников судом постановлен обвинительный приговор, в отношении других — уголовные дела находятся на рассмотрении в суде. 35-летний организатор группировки обвиняется по статье 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой) и статье 159.5 УК РФ (Покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой).

Напомним, 3 мая стало известно, что в Екатеринбурге раскрыто несколько краж иномарок. Ранее двух подозреваемых уже ловили на месте преступления, но они успевали скрыться, оставив угнанные машины. Сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии задержали одного из членов группировки у него дома. Второй объявлен в розыск.

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#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Уголовное дело#Мошенничество#Екатеринбург
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