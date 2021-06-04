Предводитель ОПГ предстанет перед судом за инсценировку ДТП в Екатеринбурге

По версии следствия, 35-летний мужчина организовал преступную группировку, состоящую из 11 человек, чтобы получать денежные средства за инсценированные ДТП. Для того, чтобы подготовиться к преступлениям, он арендовал автосервис. Там машины умышленно повреждались, после чего вывозились на место инициированной аварии. Впоследствии участники группировки обращались в подразделения ГИБДД МВД, оформляли ДТП и получали необходимые документы. После этого злоумышленники обращались с заявлением в страховую компанию о производстве страховой выплаты.