Экс-начальник ИК-12 Нижнего Тагила получил пять лет колонии за мошенничество

Бывший начальник исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле Игорь Панкратов был осужден на пять лет колонии общего режима за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и статье 160 УК РФ (Растрата, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Также Панкратов лишается специального звания — полковник внутренней службы. Отмечается, что в пользу исправительного учреждения Ленинский районный суд взыскал с осужденного свыше двух миллионов рублей в счет возмещения причиненного вреда. Напомним, по версии следствия, обвиняемый совместно со своим заместителем разработал план хищения средств из исправительного учреждения. С января по июль 2019 года мужчина вместе с подельником похитили 1,6 миллиона рублей. Перед судом предстанет экс-начальник ИК-12 Нижнего Тагила

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